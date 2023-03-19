Стал известен следующий соперник Леона Эдвардса
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником британского бойца Леона Эдвардса станет американец Колби Ковингтон.
Напомним, в главном бою турнира UFC 286 Эдвардс одержал победу в поединке с нигерийцем Камару Усманом и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой британца раздельным решением судей.
Эдвардс одержал 21-ю победу в карьере в MMA. На его счету три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Ковингтон, в свою очередь, провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел 3 поражения.
Напомним, ранее россиянин Ислам Махачев заявил, что хочет провести бой с Эдвардсом в октябре в Абу-Даби.
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