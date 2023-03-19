Андерсон Силва включён в Зал славы UFC
Поделиться
18 марта в Лондоне состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 286, главным событием которого стал титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
Во время турнира было объявлено, что один из величайших бойцов смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва включён в Зал славы.
На счету Андерсона Силвы 34 победы и 11 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Также у бразильского бойца самая длинная победная серия в истории американского промоушена — Силва одержал 16 побед подряд.
Свой последний поединок Андерсон Силва провёл в 2020 году и проиграл Юрайе Холлу техническим нокаутом.
Также в этом году в Зал славы были введены Жозе Альдо и Дженс Пулвер.
Новость по темеЭкс-чемпион UFC Биспинг назвал трёх величайших бойцов в MMA. Хабиб не попал в список
Комментарии
- 19 марта 2023
-
15:54
-
15:13
-
14:28
-
13:54
-
13:06
-
12:57
-
12:02
-
11:46
-
11:13
-
10:40
-
10:29
-
09:54
-
09:40
-
09:31
-
05:24
-
04:34
-
04:16
-
03:49
-
03:29
-
03:09
-
02:10
-
00:57
-
00:47
-
00:19
-
00:05
-
00:01
- 18 марта 2023
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:47
-
21:42
-
21:08
-
20:26
-
20:13
-
20:07
Партнерский контент