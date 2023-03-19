Промоутер: не думаю, что бой Усика и Фьюри состоится 29 апреля

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал затянувшиеся переговоры между командами лидеров супертяжёлого дивизиона, украинца Александра Усика и соотечественника Тайсона Фьюри.

«Всё возможно. Сколько осталось до боя? Шесть недель? Когда команды говорят о том, что время на исходе – это нехороший знак. Потому что это заставляет людей сделать шаг назад. Я понимаю, контракты переходят из рук в руки и они не являются наилучшим вариантом.

Всё возможно, но я считаю, что бой состоится 29 апреля. Если Усик не договорится с Фьюри? Бой с Хрговичем – вот, что мы попытаемся устроить», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Новость по теме Промоутер Фьюри сделал заявление о бое с Усиком

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри