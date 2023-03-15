Промоутер Фьюри сделал заявление о бое с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался о ходе переговоров с командой обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO, украинца Александра Усика.
«Этот бой состоится. Я не хочу говорить о сроках, это уже не столь важно. Это всё, чёрт возьми, неважно. Бой состоится. Это всё.
Когда будет анонс? Что ж… Вот я говорю это сейчас – бой состоится. Что я ещё могу сказать? Он состоится, ребятки!» – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
- 15 марта 2023
-
19:08
-
18:26
-
18:15
-
17:41
-
17:21
-
16:44
-
16:26
-
16:03
-
15:58
-
15:52
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
13:10
-
13:03
-
12:59
-
12:53
-
12:47
-
12:47
-
12:01
-
11:49
-
11:45
-
11:29
-
10:44
-
10:35
-
10:01
-
09:48
-
08:31
-
07:43
-
07:43
-
00:46
- 14 марта 2023
-
23:57
-
23:16
-
22:57
-
21:57