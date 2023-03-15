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Промоутер Фьюри сделал заявление о бое с Усиком

Промоутер Фьюри сделал заявление о бое с Усиком
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался о ходе переговоров с командой обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO, украинца Александра Усика.

«Этот бой состоится. Я не хочу говорить о сроках, это уже не столь важно. Это всё, чёрт возьми, неважно. Бой состоится. Это всё.

Когда будет анонс? Что ж… Вот я говорю это сейчас – бой состоится. Что я ещё могу сказать? Он состоится, ребятки!» – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

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