«Ты настоящий воин, мой друг». Гэтжи обратился к Физиеву после боя на UFC 286
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Джастин Гэтжи обратился к представителю Азербайджана Рафаэлю Физиеву, поединок с которым состоялся сегодня, 19 марта, на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания).
Напомним, Гэтжи победил раздельным судейским решением, нанеся Физиеву второе поражение в сильнейшей организации мира и закрыв проигрыш бразильцу Чарльзу Оливейре.
«Я – фанат. Ты настоящий воин, мой друг. Для меня было честью разделить с тобой клетку», – написал Гэтжи в социальных сетях.
Напомним, в главном событии турнира UFC 286 чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс защитил титул против нигерийца Камару Усмана.
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