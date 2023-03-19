«Ты настоящий воин, мой друг». Гэтжи обратился к Физиеву после боя на UFC 286

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Джастин Гэтжи обратился к представителю Азербайджана Рафаэлю Физиеву, поединок с которым состоялся сегодня, 19 марта, на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Гэтжи победил раздельным судейским решением, нанеся Физиеву второе поражение в сильнейшей организации мира и закрыв проигрыш бразильцу Чарльзу Оливейре.

«Я – фанат. Ты настоящий воин, мой друг. Для меня было честью разделить с тобой клетку», – написал Гэтжи в социальных сетях.

Напомним, в главном событии турнира UFC 286 чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс защитил титул против нигерийца Камару Усмана.