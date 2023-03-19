Ковингтон: за день до взвешивания на UFC 286 у меня было 8 кг перевеса

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон рассказал о подготовке в качестве резервиста чемпионского поединка между британцем Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом, который состоялся сегодня, 19 марта, в Лондоне (Великобритания).
«Хантер Кэмпбелл [матчмейкер UFC] позвонил мне во вторник вечером и сказал: «Эй, нам нужно, чтобы в среду утром ты был в Лондоне. Стать запасным в том случае, если кто-то травмируется или что-то пойдёт не так». И как элитный профессионал я появился в Лондоне утром четверга с 8 кг перевеса», – сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу TheMacLife.
Ранее экс-претендент на титул в полусреднем весе, бразильский ветеран Гилберт Бёрнс объяснил, почему Ковингтон согласился стать резервистом на UFC 286.
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