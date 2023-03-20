WBA установила крайний срок для переговоров по бою Усик — Фьюри

Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и обладатель титула по версии WBC Тайсон Фьюри (Великобритания) должны подписать контракт на поединок до начала следующего месяца. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса. В противном случае WBA обяжет украинца провести обязательную защиту в поединке с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
«Обновление по поводу боя Усик — Фьюри. Крайний срок WBA для получения подписанных контрактов на этот поединок – 1 апреля. В противном случае будут назначены обязательные переговоры Усика c Дюбуа», — написал Мендоса.
Предполагается, что Усик и Фьюри могут провести поединок в конце апреля.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
- 20 марта 2023
-
10:16
-
10:05
-
09:31
-
09:14
-
00:50
- 19 марта 2023
-
23:58
-
22:56
-
21:14
-
20:46
-
19:44
-
19:32
-
19:01
-
18:50
-
18:11
-
17:44
-
16:58
-
15:54
-
15:13
-
14:28
-
13:54
-
13:06
-
12:57
-
12:02
-
11:46
-
11:13
-
10:40
-
10:29
-
09:54
-
09:40
-
09:31
-
05:24
-
04:34
-
04:16
-
03:49
-
03:29