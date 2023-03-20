WBA установила крайний срок для переговоров по бою Усик — Фьюри

Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и обладатель титула по версии WBC Тайсон Фьюри (Великобритания) должны подписать контракт на поединок до начала следующего месяца. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса. В противном случае WBA обяжет украинца провести обязательную защиту в поединке с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.

«Обновление по поводу боя Усик — Фьюри. Крайний срок WBA для получения подписанных контрактов на этот поединок – 1 апреля. В противном случае будут назначены обязательные переговоры Усика c Дюбуа», — написал Мендоса.

Предполагается, что Усик и Фьюри могут провести поединок в конце апреля.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: