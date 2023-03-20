Промоутер заявил, что Фьюри физически не готов к бою с Усиком в апреле

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что британский боксёр Тайсон Фьюри на данный момент не выглядит готовым к поединку с украинцем Александром Усиком. При этом он подчеркнул, что и ранее Фьюри не выглядел готовым, но, выходя на ринг, оказывался сильнее соперников.

«Тайсон Фьюри физически не выглядит готовым к поединку через шесть недель. Но на самом деле такая ситуация с ним не редкость, и он уже доказывал, что все ошибались. Так что, возможно, он примет бой. Всё возможно. Я надеюсь, что поединок будет проведён», — приводит слова Хирна Boxing Social.

Предполагается, что поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен состояться 29 апреля на «Уэмбли».

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: