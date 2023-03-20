Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Моя добыча. Всем остальным не вмешиваться». Хамзат Чимаев определил соперника

«Моя добыча. Всем остальным не вмешиваться». Хамзат Чимаев определил соперника
Комментарии

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.

«Моя добыча. Всем остальным не вмешиваться», — написал Чимаев, отметив в сообщении Эдвардса.

Напомним, в последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.

Чимаев в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

Дайте их Чимаеву! UFC спас Усмана и Эдвардса от ярости Борза Дайте их Чимаеву! UFC спас Усмана и Эдвардса от ярости Борза
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023