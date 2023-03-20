«Моя добыча. Всем остальным не вмешиваться». Хамзат Чимаев определил соперника

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.

«Моя добыча. Всем остальным не вмешиваться», — написал Чимаев, отметив в сообщении Эдвардса.

Напомним, в последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.

Чимаев в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: