Хасбик: зачем Исламу подниматься в полусредний дивизион? Он и так уже крутой

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на желание соотечественника, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева подняться в полусредний дивизион. Ранее Махачев бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

«Зачем ему подниматься в полусредний дивизион? Он и так уже крутой. Он чемпион, и все его боятся», — приводит слова Хасбика Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале The Schmo в YouTube.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: