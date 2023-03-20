Стал известен следующий соперник Гвоздика. Ранее украинец хотел подраться с Биволом

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинский ветеран Александр Гвоздик (18-1, 14 KO) в следующем поединке сразится с представителем Латвии Ричардом Болотником. Об этом информирует Boxe Ring Web со ссылкой на промоутера Эдди Хирна. Поединок состоится 6 мая в Гвадалахаре (Мексика), где также встретятся Сауль Альварес и Джон Райдер.
Напомним, ранее Гвоздик заявлял о желании провести поединок с непобеждённым россиянином Дмитрием Биволом.
Напомним, в октябре 2019 года Гвоздик в объединительном бою проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, досрочно остановившему его в 10-м раунде. В феврале этого года Александр встречался с мексиканцем Хосе Обандо (20-35-2, 15 KO). Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой украинца единогласным судейским решением (60-54, 60-54, 60-54).
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