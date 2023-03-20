Мокаев: мне безумно больно, но, если бы я постучал, моему сердцу было бы ещё больнее

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о недавнем поединке с бразильцем Джафелом Фильо. Напомним, Мокаев в третьем раунде выиграл удушающим приёмом, но немного раньше едва не проиграл болевым приёмом на ногу.

«Видел несколько сообщений, в которых говорилось, что я не постучал и потому рисковал завершить карьеру! Но я предпочту завершить карьеру, чем проявить себя трусом. Прямо сейчас мне безумно больно, но, если бы я постучал, это причинило бы моему сердцу ещё большую боль», — написал Мокаев.

Мокаеву 22 года. Боец родился в Буйнакске, однако в 12 лет вместе с семьёй переехал в Манчестер (Англия), где и начал карьеру. В UFC он дебютировал с американцем Коди Дёрденом. Поединок проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: