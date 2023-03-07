«Твой бой — блевота, можешь только колоть фарму». В российских ММА новый конфликт!

До боксёрского боя Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова остаётся буквально несколько часов. Внимание к реваншу звёзд российских ММА приковано огромное: все билеты на турнир оказались проданы ещё за несколько дней до боксёрского вечера. Немудрено, что Екатеринбург наводнили и журналисты, без устали задающие разнообразные вопросы Штыркову и Исмаилову. В частности, Уральского Халка спросили, не хочет ли он подраться с Вячеславом Дациком. Иван ответил жёстко.

«Идея моего боя с Дациком? Это блевота. А как вам идея моего боя с Александром Емельяненко? Ну и что, что Дацик нокаутировал Емельяненко. Я не хочу в это залазить. Если только так: Штырков и Дацик в 93 килограмма. А так это невозможно», — заявил Штырков.

Слова Штыркова получились грубоватыми, но они скорее относились к идее боя с Дациком, нежели к личности самого Рыжего Тарзана. Ведь Иван давно выступает в полутяжёлом весе, а Дацик весит 120 килограммов — поединок между ними маловероятен. Вдобавок парни находятся на разном профессиональном уровне: Уральский Халк дерётся с лучшими, а стареющий Дацик окучивает поп-ММА. Однако Тарзан обиделся на слова Штыркова и выдал жёсткую отповедь.

«Иван, сейчас я буду биться с Мондрагоном, который бил тебя весь бой. И весил он, кстати, столько же, сколько и я, — 120 кг. И Бигфут Силва тебя бил весь бой, и выглядел ты, как блевота. Только победу над ними тебе подарила твоя лига, для которой ты можешь сделать только одно — колоть фарму. Мага, удачи тебе в бою, порви», — сказал Дацик в своём видеообращении.

Тарзан скоро подерётся с Джеронимо Дос Сантосом, известным по прозвищу Мондрагон. И по случаю Вячеслав решил напомнить Штыркову, что тот в 2018 году тоже провёл поединок с Мондрагоном. Тогда Уральский Халк ещё бился в тяжёлом весе и против Сантоса действительно выступил слабо: в первом раунде бразилец измотал Штыркова, после чего тот дрался уже на морально-волевых. Только Дацик напутал — победу Ивану никто не дарил, судьи объявили ничью. А вот Бигфута Штырков действительно победил.

Права на видео принадлежат промоушену RCC. Посмотреть ролик можно на официальном канале RCC на YouTube.

Кажется, в российских ММА зарождается новый конфликт — как обычно, практически на пустом месте. Но хотелось бы, чтобы парни всё-таки выяснили отношения в ринге или октагоне. Жаль только, что Штырков не готов подниматься в весовую категорию Дацика, а у Тарзана нет шансов согнать вес до 93 килограммов. Может, Уральский Халк ещё изменит своё мнение, ведь когда-то он и в боксе не планировал выступать? Дайте Ивану хороший контракт — и они устроят зарубу с Дациком!