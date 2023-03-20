«Правильно сделал». Кудряшов — об отказе претендента на титул Бивола от боя с россиянином

Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов прокомментировал новость о том, что претендент на титул WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Джошуа Буатси отказался от поединка с действующим чемпионом Дмитрием Биволом за £ 1 млн.

«Буатси уже отказался от боя. Когда я видел его нокауты в любителях, думал, что парень перейдёт в профи и будет пожар. Но не сказать, что в профи он выступает так же ярко, как в любителях. Пока что он не проверен, не хватает опыта и конкретно опыта больших боёв. Бивол после победы над Канело испытал всю гамму чувств, которую испытывают боксёры перед боем всей жизни. В этом плане Биволу морально намного легче. И технически Дмитрий – это большая высота для Буатси.

Джошуа проявил благоразумие, решив подождать, пока Бивол где-то состарится или ему надоест тренироваться, может быть, спад и так далее. В принципе, он всё правильно сделал, потому что для британца Бивол – это пока неподъёмная величина», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Ожидается, что свой следующий поединок Бивол проведёт в начале лета. В своём последнем бою россиянин нанёс первое поражение в карьере бывшему чемпиону мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцу Хильберто Рамиресу.