Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Молдавский боец ММА Юрий Лапикус скончался в возрасте 27 лет после ДТП

Молдавский боец ММА Юрий Лапикус скончался в возрасте 27 лет после ДТП
Комментарии

Молдавский боец смешанных единоборств Юрий Лапикус скончался спустя три дня после ДТП на мотоцикле. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport. Бойцу было 27 лет.

Сообщается, что Лапикус потерял управление мотоциклом, после чего врезался в автомобиль, которым управляла 69-летняя женщина. Она в аварии выжила.

Спортсмен известен по выступлениям в промоушене ONE Championship. В общей сложности Юрий провёл 16 боёв в профессиональной карьере, в которых добыл 14 побед (четыре нокаутом и десять сабмишеном) и потерпел два поражения (карьеру начинал с 14 побед подряд). Лапикус был претендентом на титул чемпиона ONE в средней весовой категории.

Боец ONE Championship Малыхин ответил на угрозы Двалишвили:

Новость по теме
Боец промоушена One Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023