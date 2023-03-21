Молдавский боец ММА Юрий Лапикус скончался в возрасте 27 лет после ДТП

Молдавский боец смешанных единоборств Юрий Лапикус скончался спустя три дня после ДТП на мотоцикле. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport. Бойцу было 27 лет.

Сообщается, что Лапикус потерял управление мотоциклом, после чего врезался в автомобиль, которым управляла 69-летняя женщина. Она в аварии выжила.

Спортсмен известен по выступлениям в промоушене ONE Championship. В общей сложности Юрий провёл 16 боёв в профессиональной карьере, в которых добыл 14 побед (четыре нокаутом и десять сабмишеном) и потерпел два поражения (карьеру начинал с 14 побед подряд). Лапикус был претендентом на титул чемпиона ONE в средней весовой категории.

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