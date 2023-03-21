Чем грозит Фрэнсису Нганну бой с чемпионом ONE Анатолием Малыхиным?

Не так давно франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заявил о готовности продолжить карьеру в одном из нескольких промоушенов. Речь шла о PFL, Bellator и ONE Championship. Вскоре после обладатель двух поясов ONE Анатолий Малыхин прокомментировал возможное подписание контракта Нганну с лигой ONE, заявив, что их очный поединок запомнился бы болельщикам надолго.
«Чемпионат» предлагает вам поучаствовать в опросе, поделившись мнением об исходе потенциального поединка между Нганну и Малыхином.
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.
Малыхин в последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Анатолий стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
- 21 марта 2023
-
10:32
-
09:57
-
09:55
-
09:26
-
07:18
-
07:01
-
00:58
-
00:45
- 20 марта 2023
-
21:56
-
21:40
-
20:34
-
20:08
-
19:13
-
17:44
-
16:17
-
16:13
-
16:07
-
15:52
-
15:26
-
15:14
-
15:04
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
13:58
-
13:34
-
13:30
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:32
-
11:43
-
11:32
-
10:16
-
10:05