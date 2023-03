Чем грозит Фрэнсису Нганну бой с чемпионом ONE Анатолием Малыхиным?

Не так давно франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заявил о готовности продолжить карьеру в одном из нескольких промоушенов. Речь шла о PFL, Bellator и ONE Championship. Вскоре после обладатель двух поясов ONE Анатолий Малыхин прокомментировал возможное подписание контракта Нганну с лигой ONE, заявив, что их очный поединок запомнился бы болельщикам надолго.

«Чемпионат» предлагает вам поучаствовать в опросе, поделившись мнением об исходе потенциального поединка между Нганну и Малыхином.

В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.

Малыхин в последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Анатолий стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов.

