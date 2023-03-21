Джермелл Чарло рассказал, когда будет готов к бою с Тимом Цзю

Американский боксёр, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло высказался о примерных сроках возвращения после травмы руки. Чарло получил перелом левой ладьевидной кости и перелом основания пятой пястной кости.

«Я носил гипс около шести или даже семи недель. Помню, как после осмотра было решено снова наложить его. Наконец-то я снял этот гипс и приступил к реабилитации. Так что потихоньку прихожу в форму. У меня есть немного времени, но скоро я вернусь. Думаю, к концу лета или около того», — сказал Чарло на канале SHOWTIME Sports в YouTube.

Напомним, Чарло и австралиец русского происхождения Тим Цзю должны были встретиться в конце января, но из-за травмы американца бой перенесён на неопределённый срок.

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