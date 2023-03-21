Усман потерял 3 позиции в рейтинге P4P от UFC после поражения в бою с Эдвардсом

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Больше всего изменений произошло в рейтинге лучших спортсменов вне зависимости от весовой категории (P4P). Так, американец Камару Усман потерял сразу три позиции, опустившись на восьмое место. По одной позиции в рейтинге P4P улучшили Исраэль Адесанья, Алекс Перейра и Алджамейн Стерлинг. Теперь они занимают пятое, шестое и седьмое места соответственно.
Возглавляет рейтинг P4P американец Джон Джонс. Россиянин Ислам Махачев на третьей позиции.
Напомним, в последнем бою Усман встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Их поединок состоялся в ночь с 18 на 19 марта мск на турнире UFC 286 в Лондоне. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
- 21 марта 2023
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:27
-
11:12
-
10:32
-
09:57
-
09:55
-
09:26
-
07:18
-
07:01
-
00:58
-
00:45
- 20 марта 2023
-
21:56
-
21:40
-
20:34
-
20:08
-
19:13
-
17:44
-
16:17
-
16:13
-
16:07
-
15:52
-
15:26
-
15:14
-
15:04
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
13:58
-
13:34
-
13:30
-
13:00
-
12:58
-
12:57