«Нужно отдать ему должное». Промоутер объяснил, за что нужно уважать Усика

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона супертяжёлого веса Энтони Джошуа, высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Тайсон Фьюри фаворит этого поединка, но Усик потрясающий боец. Но думаю, что размер будет разницей. Хотя я уже говорил такое раньше.

Фьюри — ходячее противоречие. Но он получил 70 на 30, он хорошо сработал. Но только эти 70 на 30 из-за Александра Усика. Большинство бойцов сказали бы: «Пошёл к чёрту! Ты издеваешься?» Усик говорит: «Если так нужно, значит, я приму». Вы должны понять, что Тайсон Фьюри никогда за миллион лет не думал, что Александр Усик примет 70 на 30. Но когда он согласился, это, наверное, заставило его принять поединок. Так что вам нужно отдать должное Усику», — приводит слова Хирна vRINGe.com