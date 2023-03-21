Физиев — о поединке с Гэтжи: этот бой будет интересно смотреть не раз и не два

Представитель Азербайджана Рафаэль Физиев высказался по поводу своего поединка с американцем Джастином Гэтжи.
«Все всё видели. Что я хочу сказать? Не переживайте. Родные и близкие, не переживайте. Всё отлично, всё хорошо. Как сказал мой брат Саят, мы пришли с ним к одному и тому же моменту вместе: пять лет назад, сидя дома, мы мечтали о том, чтобы находиться в том месте, где сейчас находимся.
Всё прекрасно. Моя цель — показывать хорошие, зрелищные бои, и в субботу это получилось. Моё лицо выдержало такие плюхи, и всё было круто. Этот бой будет интересно смотреть не раз и не два. Этот бой останется в памяти у людей. Моя цель в этом спорте — остаться интересным бойцом», — сказал Физиев на видео в социальных сетях.
Напомним, Гэтжи победил раздельным судейским решением, нанеся Физиеву второе поражение в сильнейшей организации мира и закрыв проигрыш бразильцу Чарльзу Оливейре.
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