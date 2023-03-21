«Он не получит титульный бой». Эдвардс не хочет драться с Ковингтоном

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что не собирается драться с Колби Ковингтоном.

Ранее президент американского промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что Леон Эдвардс следующую защиту титула проведёт в бою с Ковингтоном.

«Имею полное право не подписывать контракт на поединок с Колби. Он точно не получит титульный бой. Посмотрите на мой путь. Нельзя получить титульный поединок после того, как ты дважды проиграл парню, которого я дважды побил. Колби выиграл у Масвидаля и пропал на полтора года даже из социальных сетей. А теперь стал претендентом, неожиданно оказавшись на взвешивании. Пускай заслужит право подраться за пояс», — сказал Эдвардс в шоу The MMA Hour.

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