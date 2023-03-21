Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он не получит титульный бой». Эдвардс не хочет драться с Ковингтоном

«Он не получит титульный бой». Эдвардс не хочет драться с Ковингтоном
Комментарии

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что не собирается драться с Колби Ковингтоном.

Ранее президент американского промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что Леон Эдвардс следующую защиту титула проведёт в бою с Ковингтоном.

«Имею полное право не подписывать контракт на поединок с Колби. Он точно не получит титульный бой. Посмотрите на мой путь. Нельзя получить титульный поединок после того, как ты дважды проиграл парню, которого я дважды побил. Колби выиграл у Масвидаля и пропал на полтора года даже из социальных сетей. А теперь стал претендентом, неожиданно оказавшись на взвешивании. Пускай заслужит право подраться за пояс», — сказал Эдвардс в шоу The MMA Hour.

Новость по теме
Колби Ковингтон: я бы легко переехал Хабиба Нурмагомедова
Новость по теме
Колби Ковингтон: я бы легко переехал Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023