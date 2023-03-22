«Абсолютно точно, нокаут». Тренер Фьюри — о плане на его возможный бой с Усиком

Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри высказался о возможном поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком. Предполагалось, что он может состояться в апреле.

«Абсолютно точно. План на бой — всегда нокаут. Он заключается в том, чтобы, используя определённые удары, определенные движения, заставить оппонента пропустить этот нокаутирующий удар.

Всё дело в подготовке этого удара. Хорошие джебы являются предвестниками нокаутов. В любом бою всегда нужно вносить корректировку в зависимости от того, что делает противник. Нет какого-то единого плана», — приводит слова тренера Фьюри Sky Sports.

Ранее журналист Стив Ким, сославшись на слова менеджере Усика, заявил, что поединок украинцем и британцем не состоится, так как стороны не смогли договориться об условиях.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: