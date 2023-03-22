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Аскрен: если боец UFC даст отпор Уайту — Дана этого не забудет

Аскрен: если боец UFC даст отпор Уайту — Дана этого не забудет
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Даниэль Кормье и экс-чемпион Bellator Бен Аскрен высказались об отношениях президента сильнейшего MMA-промоушена мира Даны Уайта со своими бойцами.

«Вы знаете, бойцы UFC могут дать отпор Дане. Но это же и укусит их за задницу. Потому что Дана этого не забудет», – сказал Аскрен в эфире ESPN.

«У нас было немало подобных примеров. Есть и бойцы, которые всегда соглашаются. В конце концов они становятся комментаторами, как я и Майкл Биспинг. Вы что-то отдали и впоследствии что-то получили за это», – ответил Кормье.

Ранее стало известно, что Дана Уайт планирует открыть боксёрский промоушен.

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