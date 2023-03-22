Тедди Атлас назвал причину поражения Усмана в третьем бою с Эдвардсом
Поделиться
Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом, состоявшегося на минувших выходных в Лондоне (Великобритания).
Напомним, Эдвардс победил единогласным судейским решением и нанёс Усману первое поражение в UFC.
«Поражение, особенно нокаутом, в тот момент, когда ты являешься королём… Нокаут лишил Усмана ауры непобедимости. И я считаю, что это оказало влияние. Усман считался непобедимым, но теперь это не так. А это влияет не только на то, как вы себя ощущаете, но и на то, как себя ощущают соперники. Они не будут смотреть на вас по-прежнему», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Комментарии
- 22 марта 2023
-
23:10
-
22:42
-
22:13
-
21:59
-
21:07
-
20:49
-
19:55
-
19:24
-
18:49
-
18:34
-
17:44
-
17:26
-
16:51
-
16:32
-
16:19
-
15:34
-
15:08
-
14:29
-
14:08
-
13:35
-
13:30
-
13:10
-
12:58
-
12:34
-
12:09
-
11:35
-
11:16
-
10:56
-
10:41
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:47
-
09:38
-
09:23
Партнерский контент