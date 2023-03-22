Тедди Атлас назвал причину поражения Усмана в третьем бою с Эдвардсом

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом, состоявшегося на минувших выходных в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Эдвардс победил единогласным судейским решением и нанёс Усману первое поражение в UFC.

«Поражение, особенно нокаутом, в тот момент, когда ты являешься королём… Нокаут лишил Усмана ауры непобедимости. И я считаю, что это оказало влияние. Усман считался непобедимым, но теперь это не так. А это влияет не только на то, как вы себя ощущаете, но и на то, как себя ощущают соперники. Они не будут смотреть на вас по-прежнему», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.