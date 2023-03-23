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«Александр в блестящей форме». Хрюнов рассказал, когда пройдёт следующий бой Емельяненко

«Александр в блестящей форме». Хрюнов рассказал, когда пройдёт следующий бой Емельяненко
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о сроках следующего боя Александра Емельяненко.

«Емельяненко, конечно, будет драться. Он в блестящей форме, на следующей неделе планируется его пресс-конференция, мы уже собираем вопросы. В ситуации с Александром Емельяненко любое его слово — это главная новость в российских единоборствах. Та пауза, которую он взял, цитирую Сашу: «Позволила проявить себя всяким шакалам». То есть недоброжелателям, которые хотят погреть руки на его якобы неспортивном образе жизни.

Мы с ним виделись вчера. План такой: Александр в июне проведёт бой по правилам бокса, вывеска будет очень громкой», — сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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