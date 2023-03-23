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Чимаев: стану первым, кто поднимется на первую строчку рейтинга P4P без пояса

Чимаев: стану первым, кто поднимется на первую строчку рейтинга P4P без пояса
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о том, что до сих пор не получил шанс сразиться за титул чемпиона.

Ранее Чимаев выступал в полусредней весовой категории, но Дана Уайт сообщил, что следующий бой Хамзат проведёт в среднем весе.

«Мне плевать на пояс. Я здесь, чтобы получать удовольствие и зарабатывать деньги для своей семьи, чтобы они позволили себе всё, что хотят.

Если мне не дадут бой за пояс, я просто продолжу драться. Никогда не буду проигрывать, и что они тогда будут со мной делать? Я стану первым номером P4P. Стану первым, кто займёт первую строчку P4P без пояса», — приводит слова Чимаева MMAFighting.

Хамзат Чимаев по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом. В 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах он одержал 12 побед.

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