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Россиянка Анастасия Демурчян победила китаянку Чжоу и вышла в финал ЧМ по боксу

Россиянка Анастасия Демурчян победила китаянку Чжоу и вышла в финал ЧМ по боксу
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Россиянка Анастасия Демурчян, выступающая в весовой категории до 70 кг, вышла в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в столице Индии – Нью-Дели. Соперницей российской спортсменки была представительница Китая Пань Чжоу. Поединок продлился все три раунда. Судьи отдали победу Демурчян.

Ранее ещё одна спортсменка из России, Наталия Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг, победила колумбийку Габриэлу Камило и также вышла в финал соревнований. Сегодня же, 23 марта, бой проведёт ещё одна россиянка – Диана Пятак. За право выйти в финал она поспорит с Хадиджей Марди из Марокко.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

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