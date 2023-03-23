Сауль Альварес назвал лучшего боксёра в истории

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) высказал мнение, что легендарный Мохаммед Али является лучшим боксёром в истории.
«Мохаммед Али — лучший боксёр в мире. Лучший в истории», — сказал Альварес на канале GQ Sports в YouTube.
Али – чемпион XVII летних Олимпийских игр 1960 года, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (1964–1966, 1974–1978). Признавался «Спортсменом века» по версии нескольких спортивных изданий. За время карьеры провёл 61 поединок, в которых одержал 56 побед (37 были добыты нокаутом) и потерпел пять поражений. Мохаммед ушёл из жизни в 2016 году в возрасте 74 лет.
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