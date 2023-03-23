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«Мне так жаль». Ислам Махачев показал своё фото на фоне одного из символов Австралии

«Мне так жаль». Ислам Махачев показал своё фото на фоне одного из символов Австралии
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками новым фото. Ислам сфотографировался на фоне одной из главных достопримечательностей Австралии – Сиднейского оперного театра.

«Мне так жаль», — подписал фотографию Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев победил австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. Бой проходил в Перте (Австралия). В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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