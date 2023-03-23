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Конор Макгрегор: могу избить любого бойца, вплоть до полутяжёлого веса

Конор Макгрегор: могу избить любого бойца, вплоть до полутяжёлого веса
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Бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях (в лёгком и полулёгком весе) Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальной сети, где заявил, что может победить любого соперника, вплоть до бойца полутяжёлого веса.

«Я могу избить любого бойца, вплоть до полутяжёлого веса», — написал Макгрегор.

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. В активе ирландского бойца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:

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