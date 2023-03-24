«Тогда Джастин победил бы». Дариуш объяснил, чего не хватило Гэтжи в бою с Хабибом

Американский боец иранского происхождения Бенеил Дариуш прокомментировал победу Джастина Гэтжи в поединке с Рафаэлем Физиевым. Их бой состоялся в ночь с 18 на 19 марта в Лондоне (Великобритания) на турнире UFC 286. Гэтжи победил решением большинства судей.

«Физиев здорово действовал и очень усердно работал. Но какое же представление в исполнении Джастина. Я очень рад за него. Мне понравилось за ним наблюдать.

Если Джастин сражается терпеливо, то становится абсолютным монстром. В таких случаях его очень трудно победить. В боях, в которых он проиграл, даже против Хабиба, он действовал просто недостаточно терпеливо. Если бы он был более терпелив с Хабибом, если бы он был более терпелив с Чарльзом, он выиграл бы оба этих боя. Так что в этом бою он действительно выглядел очень здорово. Очень, очень и очень хорошее выступление. Может быть, лучшее в его карьере», — приводит слова Дариуша Fighters Only со ссылкой на его выступление на канале Submission Radio в YouTube.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов и Гэтжи встречались в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. С Чарльзом Оливейрой Джастин встречался в мае прошлого года и проиграл ему в первом раунде, попавшись на удушающий приём.