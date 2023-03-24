Даниэль Дюбуа заявил, что нокаутирует Александра Усика

Обязательный претендент на пояс WBA британец Даниэль Дюбуа высказал уверенность, что победит украинца Александра Усика нокаутом. Напомним, после информации, что бой Усика, обладателя титулов WBO, IBF, IBO, WBA, и Тайсона Фьюри не состоится, стал известен новый соперник украинского боксёра. Им станет Дюбуа.
«Я следил за переговорами Усика и Фьюри, понимая, что мой чемпионский пояс — путь к объединительному бою в том случае, если их переговоры зайдут в тупик. И сейчас я просто жду, когда все наши договорённости будут скреплены печатью. Признаюсь, я надеялся на то, что переговоры Усика и Тайсона сорвутся. Но одновременно мне был интересен их поединок. Но сейчас передо мной какими-то таинственными путями открылась эта дверь. Бог действует таинственными путями.
Именно для того я и занимаюсь спортом — чтобы добиться чего-то впечатляющего. Именно поэтому я здесь. И верю, что смогу вырубить его нокаутом. Я просто хочу прекратить господство Усика и забрать все пояса», — заявил Дюбуа в интервью YоuTube-каналу Second Out.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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