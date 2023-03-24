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Даниэль Дюбуа заявил, что нокаутирует Александра Усика

Даниэль Дюбуа заявил, что нокаутирует Александра Усика
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Обязательный претендент на пояс WBA британец Даниэль Дюбуа высказал уверенность, что победит украинца Александра Усика нокаутом. Напомним, после информации, что бой Усика, обладателя титулов WBO, IBF, IBO, WBA, и Тайсона Фьюри не состоится, стал известен новый соперник украинского боксёра. Им станет Дюбуа.

«Я следил за переговорами Усика и Фьюри, понимая, что мой чемпионский пояс — путь к объединительному бою в том случае, если их переговоры зайдут в тупик. И сейчас я просто жду, когда все наши договорённости будут скреплены печатью. Признаюсь, я надеялся на то, что переговоры Усика и Тайсона сорвутся. Но одновременно мне был интересен их поединок. Но сейчас передо мной какими-то таинственными путями открылась эта дверь. Бог действует таинственными путями.

Именно для того я и занимаюсь спортом — чтобы добиться чего-то впечатляющего. Именно поэтому я здесь. И верю, что смогу вырубить его нокаутом. Я просто хочу прекратить господство Усика и забрать все пояса», — заявил Дюбуа в интервью YоuTube-каналу Second Out.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:

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