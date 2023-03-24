«Мой маршрут». Ислам Махачев показал список своих авиаперелётов за три недели
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками списком совершённых за последние три недели авиаперелётов.
«Мой маршрут за три недели», — написал Махачев.
Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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