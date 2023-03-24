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Боец RCC вышел на взвешивание в одеяле, намекая на борцовский стиль соперника. Видео

Боец RCC вышел на взвешивание в одеяле, намекая на борцовский стиль соперника. Видео
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Российский боец Михаил Дорошенко (10-3) из команды Александра Шлеменко на церемонию взвешивания вышел в одеяле, тем самым намекнув на любовь соперника к тейкдаунам и грэпплингу. Дорошенко предстоит провести поединок с Артуром Караваевым (17-7). Бойцы сразятся на турнире RCC Intro 25 в Екатеринбурге.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале RCC: MMA & Boxing.

Ранее стало известно, что чемпион Олимпийских игр Евгений Тищенко в следующем поединке встретится с экс-чемпионом Европы Ивом Нгабу. Их бой состоится на турнире в Екатеринбурге 6 мая на многотысячной арене «Уралец». Турнир возглавит бой между россиянином Магомедом Курбановым (24-0, 13 КО) и представителем Франции Мишелем Соро (35-3-2, 24 КО).

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