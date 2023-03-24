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UFC анонсировал следующий поединок Армана Царукяна

UFC анонсировал следующий поединок Армана Царукяна
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Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Арман Царукян в следующем поединке встретится с представителем Бразилии Ренато Мойкано (13-е место в рейтинге). Поединок состоится 30 апреля на турнире UFC Fight Night. Об этом информирует пресс-служба промоушена.

Фото: UFC Russia

Напомним, в последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

Мойкано в последнем бою встречался с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом и победил его в первом раунде.

Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:

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