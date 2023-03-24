Один из боёв предстоящего турнира UFC отменён по медицинским причинам

В ночь на 26 марта в Сан-Антонио состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN, главным боем которого станет поединок между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном.

Стало известно, что бой между Тамирес Видал и Хейли Коуэн не состоится из-за неназванных медицинских проблем у Видал, сообщает MMAJunkie. Также в источнике уточняется, что UFC не будет искать соперника для Коуэн и поединок просто исключён из карда.

Таким образом, Коуэн по-прежнему не может дебютировать в UFC. В феврале девушка, попавшая в промоушен через Contender Series, должна была провести первый бой в лиге, но из-за проблем со здоровьем поединок был отложен. Всего у Коуэн семь побед и два поражения в ММА.

Тамирес Видал выиграла семь поединков в профессиональных смешанных единоборствах и потерпела одно поражение. В UFC на её счету одна победа. В ноябре Видал выиграла у Рамоны Паскуаль нокаутом.