Куницкая-Сантос: Хабиб был уверен в себе перед боем с Макгрегором, будто на тренировке

Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая-Сантос, выступающая в женском легчайшем весе UFC, поделилась воспоминаниями о том, как экс-чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был настроен на поединок с Конором Макгрегором.

«У меня была одна раздевалка с Хабибом. Меня очень удивило, насколько он был расслабленным, уверенным в себе. Обычно все переживают, а он играл с детьми Даниэля Кормье. У него бой, а он с ними боролся, развлекался. Весёлый был. Будто вся его команда волновалась, а он был уверен в себе. Будто на тренировку пришёл», — цитирует Куницкую «Матч ТВ».

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели бой на турнире UFC 229. Россиянин выиграл удушающим приёмом и защитил титул чемпиона в лёгком весе. На том же турнире Куницкая-Сантос выиграла у Лины Ленсберг единогласным решением судей.