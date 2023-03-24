Куницкая-Сантос: Хабиб был уверен в себе перед боем с Макгрегором, будто на тренировке

Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая-Сантос, выступающая в женском легчайшем весе UFC, поделилась воспоминаниями о том, как экс-чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был настроен на поединок с Конором Макгрегором.
«У меня была одна раздевалка с Хабибом. Меня очень удивило, насколько он был расслабленным, уверенным в себе. Обычно все переживают, а он играл с детьми Даниэля Кормье. У него бой, а он с ними боролся, развлекался. Весёлый был. Будто вся его команда волновалась, а он был уверен в себе. Будто на тренировку пришёл», — цитирует Куницкую «Матч ТВ».
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели бой на турнире UFC 229. Россиянин выиграл удушающим приёмом и защитил титул чемпиона в лёгком весе. На том же турнире Куницкая-Сантос выиграла у Лины Ленсберг единогласным решением судей.
- 24 марта 2023
-
21:36
-
21:20
-
20:28
-
19:44
-
19:27
-
18:55
-
18:36
-
18:20
-
17:57
-
17:36
-
17:22
-
17:08
-
16:47
-
16:25
-
15:43
-
15:31
-
15:16
-
15:04
-
14:46
-
14:32
-
14:27
-
13:27
-
13:18
-
12:53
-
12:37
-
12:27
-
12:12
-
11:57
-
11:37
-
11:31
-
11:23
-
11:10
-
10:22
-
10:05
-
09:49