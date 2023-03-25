Россиянка Анастасия Демурчян победила на чемпионате мира по боксу — 2023

Завершился финальный поединок женского чемпионата мира по боксу, проходящего в Нью-Дели (Индия).

За золотую медаль в весовой категории до 70 кг сразились россиянка Анастасия Демурчян и австралийка Фрэнсис Скотт.

Демурчян, имевшая преимущество в антропометрии, сделала ставку на работу джебом и движение в центре ринга, к чему её возрастная соперница оказалась не готова, раз за разом отдавая эпизоды на дальней дистанции.

Начиная со второго раунда, Демурчян окончательно захватила преимущество. В третьем раунде, после результативной «двойки» россиянки, рефери отсчитала нокдаун. По итогам трёх раундов победу единогласным решением (5:0) одержала Анастасия Демурчян.

Ранее серебро в весовой категории до 63 кг завоевала россиянка Наталия Сычугова.