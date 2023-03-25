Фото: Демурчян показала свою золотую медаль ЧМ по боксу

Член женской сборной России по боксу Анастасия Демурчян, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия), показала медаль и пояс от Международной боксёрской ассоциации (IBA).
Напомним, в финальном матче весовой категории до 70 кг Демурчян победила единогласным судейским решением австралийку Фрэнсис Скотт. Призовые россиянки составили $ 100 тыс.
Фото: Федерация бокса России
Фото: Федерация бокса России
На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели сборная России завоевала три медали. Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова, заработавшая $ 50 тыс. Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак – её призовые составили $ 25 тыс.
Мужской чемпионат мира среди боксёров-любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).
- 25 марта 2023
-
20:28
-
20:11
-
19:51
-
19:40
-
19:20
-
19:12
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:30
-
18:15
-
17:55
-
17:35
-
17:16
-
16:37
-
15:56
-
15:28
-
14:41
-
14:00
-
13:43
-
12:54
-
12:51
-
11:48
-
11:10
-
10:38
-
09:54
-
09:32
-
09:16
-
07:48
-
05:44
-
05:26
-
00:55
-
00:16
- 24 марта 2023
-
23:26
-
22:35