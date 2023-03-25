Дацик — Дос Сантос: прямой эфир боя начнётся примерно в 22:00 мск

25 марта в Самаре состоится турнир Ural Fighting Championship 2. В главном событии российский ветеран Вячеслав Дацик в рамках тяжёлого веса сразится с бразильцем Джеронимо «Мандрагоном» Дос Сантосом. Поединок пройдёт по правилам кикбоксинга.
Свой последний бой по правилам кикбоксинга Дацик провёл в декабре 2019 года. Тогда на соревнованиях в Казани россиянин проиграл нокаутом (удар ногой в корпус) французу Жерому ле Баннеру.
Дос Сантос известен российским зрителям по боям с Александром Емельяненко, Иваном Штырковым, Сергеем Харитоновым и Виталием Минаковым.
Начало бойцовского вечера запланировано на 17:00 по московскому времени. Трансляцию спортивного шоу проведёт телеканал «Матч ТВ», начало – в 20:00 мск. Главный поединок вечера начнётся около 22:00 мск.
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