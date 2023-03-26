Судейский записки с боя Холм — Сантос. Фото

В ночь на 26 марта в Сан-Антонио проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. В соглавном бою турнира россиянка Яна Куницкая-Сантос встретилась с американкой Холли Холм.
Бой продлился все три раунда и завершился победой американки единогласным решением судей. Таким образом, Куницкая-Сантос потерпела седьмое поражение в смешанных единоборствах. Также на её счету 14 побед. В рамках UFC Куницкая-Сантос потерпела второе поражения кряду.
По судейским записки Холли Холм победила в каждом раунде по мнению каждого судьи со счётом 10:9. Только в первом раунде один из судей отдал победу американке со счётом 10:8.
Судейские записки с боя Холм — Сантос
Фото: MMAJunkie
Ранее в рамках основного карда россиянин Альберт Дураев одержал победу над американцем Чиди Нджокуани. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей.
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