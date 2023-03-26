Все результаты турнира UFC on ESPN 41

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В ночь на 26 марта в Сан-Антонио (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43.

Все результаты турнира:

Кори Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением (48-47, 50-45, 49-46)

Холли Холм победила Яну Куницкую-Сантос единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)

Нэйт Ландвер победил Остина Линго удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 4:11)

Мэйси Барбер победила Андреа Ли раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27)

Бой Алекс Перез vs Манель Кейпе отменён по медицинским причинам

Альберт Дураев победил Чиди Нlжокуани раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)

Даниэль Пинеда победил Такера Лутца удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 2:50)

Лукас Александр победил Стивена Питерсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Тревин Джайлс победил Престона Парсонса раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29)

Си-Джей Вергара победил Даниэля Да Силву техническим нокаутом (Раунд 2, 4:04)

Виктор Альтамирано победил Винисиуса Сальвадора единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)