Все результаты турнира UFC on ESPN 41

В ночь на 26 марта в Сан-Антонио (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43.
Все результаты турнира:
Кори Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением (48-47, 50-45, 49-46)
Холли Холм победила Яну Куницкую-Сантос единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)
Нэйт Ландвер победил Остина Линго удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 4:11)
Мэйси Барбер победила Андреа Ли раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27)
Бой Алекс Перез vs Манель Кейпе отменён по медицинским причинам
Альберт Дураев победил Чиди Нlжокуани раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)
Даниэль Пинеда победил Такера Лутца удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 2:50)
Лукас Александр победил Стивена Питерсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
Тревин Джайлс победил Престона Парсонса раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29)
Си-Джей Вергара победил Даниэля Да Силву техническим нокаутом (Раунд 2, 4:04)
Виктор Альтамирано победил Винисиуса Сальвадора единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
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