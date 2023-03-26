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Кори Сэндхаген бросил вызов Мерабу Двалишвили после победы над Верой

Кори Сэндхаген бросил вызов Мерабу Двалишвили после победы над Верой
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Американский боец смешанных единоборств, пятый номер легчавшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген вызвал на бой Мераба Двалишвили победы над Марлоном Верой.

Поединок Сэндхагеном и Веры прошёл на турнире UFC on ESPN и завершился победой Кори раздельным решением судей.

«По Марлону, как и по мне, трудно попасть и иногда в спорте такое случается. Мне жаль, что не было нокаута, которого так ждали люди. Что дальше? Мераб Двалишвили, ты голоден? У меня есть, чем тебя накормить, и надо, чтобы ты это хорошенько распробовал», — сказал после боя Сэндхаген.

Напомним, Мераб Двалишвили в своём последнем поединке одержал победу над российским экс-чемпионом легчайшей весовой категории Петром Яном единогласным решением судей.

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