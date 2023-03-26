Кори Сэндхаген бросил вызов Мерабу Двалишвили после победы над Верой

Американский боец смешанных единоборств, пятый номер легчавшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген вызвал на бой Мераба Двалишвили победы над Марлоном Верой.

Поединок Сэндхагеном и Веры прошёл на турнире UFC on ESPN и завершился победой Кори раздельным решением судей.

«По Марлону, как и по мне, трудно попасть и иногда в спорте такое случается. Мне жаль, что не было нокаута, которого так ждали люди. Что дальше? Мераб Двалишвили, ты голоден? У меня есть, чем тебя накормить, и надо, чтобы ты это хорошенько распробовал», — сказал после боя Сэндхаген.

Напомним, Мераб Двалишвили в своём последнем поединке одержал победу над российским экс-чемпионом легчайшей весовой категории Петром Яном единогласным решением судей.