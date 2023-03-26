Умар Нурмагомедов заявил о желании подраться с Кори Сэндхагеном и Мерабом Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории заявил, что хотел бы подраться с Кори Сэндхагеном и Мерабом Двалишвили в 2023 году.
«Мераб и Кори в этом году. Этого будет достаточно для титульного боя», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.
Кори Сэндхаген в своём последнем поединке на турнире UFC on ESPN выиграл раздельным решением у Марлона Веры. Всего у американца 16 побед и четыре поражения в ММА.
Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей в последнем поединке. У грузинского бойца также 16 побед и четыре поражения.
Умар Нурмагомедов в январе встретился с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал соперника в первом раунде. У россиянина 16 побед и ни одного поражения в ММА.
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