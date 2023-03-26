Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В сборной России раскритиковали позднее отстранение спортсменки из Алжира на ЧМ по боксу

В сборной России раскритиковали позднее отстранение спортсменки из Алжира на ЧМ по боксу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался о том, что спортсменку из Алжира Иман Хелиф, выступавшую в весовой категории до 66 килограммов, отстранили от участия в финале из-за высокого уровня тестостерона.

В 1/8 финала турнира Хелиф выиграла у россиянки Азалии Аминевой.

«Вопиющий случай! Эти вопросы должны решаться заблаговременно. Международная ассоциация бокса отработает механизмы принятия решения. Думаю, она будет брать тесты не в полуфинале, а на стадии заявлений и мандатной комиссии. Мы потеряли медаль в олимпийском весе. Аминева считается одной из перспективных спортсменок», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Сама Хелиф, комментируя ситуацию с отстранением, назвала это заговором против неё.

Материалы по теме
Алжирку отстранили от участия в финале ЧМ по боксу из-за высокого уровня тестостерона
Материалы по теме
Громкий скандал на женском чемпионате мира по боксу! Как в участниках оказались мужчины?
Громкий скандал на женском чемпионате мира по боксу! Как в участниках оказались мужчины?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023