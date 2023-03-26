В сборной России раскритиковали позднее отстранение спортсменки из Алжира на ЧМ по боксу

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался о том, что спортсменку из Алжира Иман Хелиф, выступавшую в весовой категории до 66 килограммов, отстранили от участия в финале из-за высокого уровня тестостерона.

В 1/8 финала турнира Хелиф выиграла у россиянки Азалии Аминевой.

«Вопиющий случай! Эти вопросы должны решаться заблаговременно. Международная ассоциация бокса отработает механизмы принятия решения. Думаю, она будет брать тесты не в полуфинале, а на стадии заявлений и мандатной комиссии. Мы потеряли медаль в олимпийском весе. Аминева считается одной из перспективных спортсменок», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Сама Хелиф, комментируя ситуацию с отстранением, назвала это заговором против неё.