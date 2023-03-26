Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон назвал любимого действующего боксёра.

Им оказался двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), 26-летний американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO), сегодня, 26 марта, победивший единогласным решением (115-113, 116-112, 117-111) экс-чемпиона и соотечественника Калеба Планта (22-2, 13 KO).

«Всё дело в его темпе и агрессии. Ещё никто не смог потрясти его. Он мой любимый боец, потому что похоже на то, что его все боятся. Даже и не знаю, есть ли парни, готовые сразиться с ним», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу EsNews.

В данный момент Бенавидес удерживает временный титул WBC и является обязательным претендентом для лидера дивизиона, мексиканца Сауля Альвареса.