Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У него есть это». Экс-чемпион сказал, почему Дюбуа опасен для Усика

«У него есть это». Экс-чемпион сказал, почему Дюбуа опасен для Усика
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, новозеландец Джозеф Паркер высказался о потенциальном титульном поединке между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO).

«Непростой поединок для обоих. Да, Дюбуа побывал на полу в своём последнем бою, но он вернулся, справился с невзгодами, а затем нокаутировал соперника.

У Дюбуа есть удар. И если он поймает Усика… Александр – думающий боец, и вы могли убедиться в этом, когда он встречался с Энтони Джошуа. У него отличная скорость, умение передвигаться и комбинации. Вот почему я считаю, что Дюбуа придётся тяжелее в этом бою», – сказал Паркер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Материалы по теме
Томми Фьюри — об Усике: Тайсон не боится человека, который не причинит ему вреда
Материалы по теме
Дюбуа намерен нокаутировать Усика. Эпично, если украинца уронит середняк, а не Фьюри
Дюбуа намерен нокаутировать Усика. Эпично, если украинца уронит середняк, а не Фьюри

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023