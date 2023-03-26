«У него есть это». Экс-чемпион сказал, почему Дюбуа опасен для Усика
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, новозеландец Джозеф Паркер высказался о потенциальном титульном поединке между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO).
«Непростой поединок для обоих. Да, Дюбуа побывал на полу в своём последнем бою, но он вернулся, справился с невзгодами, а затем нокаутировал соперника.
У Дюбуа есть удар. И если он поймает Усика… Александр – думающий боец, и вы могли убедиться в этом, когда он встречался с Энтони Джошуа. У него отличная скорость, умение передвигаться и комбинации. Вот почему я считаю, что Дюбуа придётся тяжелее в этом бою», – сказал Паркер в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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