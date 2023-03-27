Путин поздравил россиянку Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил члена национальной команды по боксу Анастасию Демурчян с победой на женском чемпионате мира, прошедшем с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).
«От души поздравляю Вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели Вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю, одолели сильных и опытных соперниц, своим триумфом подтвердили крепкие, уверенные позиции отечественной школы бокса. Желаю Вам новых успехов и всего наилучшего», – приводится текст телеграммы на официальном сайте президента России.
На чемпионате мира в Индии сборная России завоевала три медали: Демурчян стала чемпионкой в весовой категории до 70 кг; серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова; бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак.
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