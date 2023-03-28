Масвидаль заявил, что лучший боец-средневес в мире ММА выступает не в UFC

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории UFC, считает, что лучшим средневесом в ММА является чемпион Bellator Джонни Эблин.

«Лучшего средневеса в мире на данный момент зовут Джонни Эблин. Он выступает в Bellator. Этот парень может и бороться, и бить руками, и бить ногами. Это просто зверь. Мы с ним постоянно вместе тренируемся. Иногда он уничтожает меня, бывают дни, когда я хорошо справляюсь с ним. В целом у нас получаются хорошие тренировки», — приводит слова Масвидаля BJPenn.

В активе чемпиона Bellator в среднем весе Джонни Эблина 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.

Напомним, в UFC в средней весовой категории чемпионом является бразильский боец Алекс Перейра.