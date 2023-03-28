Оливейра: буду охотиться на Дариуша весь бой, безумно хочу победить

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с Бенеилом Дариушем.

Поединок Оливейры и Дариуша пройдёт 6 мая на турнире UFC 288.

«Я буду охотиться на него весь бой, буду идти вперёд постоянно. Плевать, добьюсь ли я нокаута или это будет решение, но я буду охотиться за ним. Не скажу, что у меня есть какая-то особенная стратегия к этому бою. Если хотите скуку, то не смотрите этот поединок. Возможно, я побываю в нокдауне, но ничего, поднимусь. Дариуша тоже отправляли в нокаут, у него тоже есть пробелы, как и у меня. Я очень хочу выиграть. Хочу снова стать чемпионом и войти в историю. Я как лев, вышедший на охоту», — цитирует Оливейру MMAFighting.