Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра: буду охотиться на Дариуша весь бой, безумно хочу победить

Оливейра: буду охотиться на Дариуша весь бой, безумно хочу победить
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с Бенеилом Дариушем.

Поединок Оливейры и Дариуша пройдёт 6 мая на турнире UFC 288.

«Я буду охотиться на него весь бой, буду идти вперёд постоянно. Плевать, добьюсь ли я нокаута или это будет решение, но я буду охотиться за ним. Не скажу, что у меня есть какая-то особенная стратегия к этому бою. Если хотите скуку, то не смотрите этот поединок. Возможно, я побываю в нокдауне, но ничего, поднимусь. Дариуша тоже отправляли в нокаут, у него тоже есть пробелы, как и у меня. Я очень хочу выиграть. Хочу снова стать чемпионом и войти в историю. Я как лев, вышедший на охоту», — цитирует Оливейру MMAFighting.

Материалы по теме
Оливейра: бой с Махачевым — единственный, который я не пересматривал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023